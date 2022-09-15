Грозный, 15 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Чечне планируют создать филиал самого престижного вуза России — МГУ. Учебное заведение откроют на базе Грозненского международного университета. Соглашение об открытии филиала было заключено между руководством МГУ и правительством республики.

Dmitry A. Mottl МГУ

«Филиал Московского государственного университета в Грозном примет своих первых студентов в начале 2023/2024 учебного года. Университет будет на 4 тыс. студентов, и в нем откроют восемь корпусов», — говорится в сообщении министерства образования региона.

Организационные моменты открытия филиала были обсуждены 14 сентября в ходе совещания с участием заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева, которое прошло в онлайн-режиме. Были обсуждены дорожная карта, вопросы финансирования, организационные вопросы о лицензировании и присвоении учебному заведению юридического адреса, а также размещении профессорско-преподавательского состава МГУ.

Ранее сообщалось, что Грозненский международный университет будет открыт до конца 2022 года. Планируется разместить его в восьми здания, три из которых станут учебными корпусами, еще два — общежитиями.