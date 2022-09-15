Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Режиссёр Баз Лурман планирует выпустить четырёхчасовую версию своего фильма «Элвис» об Элвисе Пресли, однако не ранее чем через год. Об этом сообщил ScreenRant.

Остин Батлер Цитата из фильма «Элвис»

По данным издания, на редактирование режиссёрской версии картины уйдёт 6 месяцев, но из-за «усталости» Лурман пока не собирается приступать к этому процессу. «Каждую минуту на этапе постпродакшна нам приходится заниматься визуальными эффектами, сортировкой, резкой, доработкой и звуком. Фильм не лежит просто готовый, и я могу просто нажать кнопку, и он выйдет. Нам придётся вернуться и работать над этим. Чтобы сделать расширенную версию, нам придётся работать над ней ещё четыре или шесть месяцев. Я не отвергаю этого, но не хочу делать это сейчас. Я немного устал», — объяснил Лурман.

ИА REGNUM напоминает, что премьерный показ «Элвиса» состоялся в мае 2022 года на Каннском кинофестивале — в кинотеатрах он вышел в июне. Главную роль в картине исполнил Остин Батлер.

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