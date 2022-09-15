Благовещенск, 15 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. «Амурэнергосбыт» грозится отключить от электроснабжения жилые помещения, принадлежащие неплательщикам. Перспектива остаться без электричества возникла у 3,2 тыс. должников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании.

Электричество

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Отключения осуществят в течение месяца, если не поступят оплаты. В общей сложности амурчане задолжали за электричество 270 млн рублей. Ограничения поставок электроэнергии коснулись уже более, чем 10 тыс. должников.

«Прекращение подачи энергоресурса в соответствии с законодательством проводится без судебного решения через 20 дней после однократного уведомления должника. Достаточно накопить недоплату в сумме двух нормативов платежа, установленных для жилого помещения», — подчеркнули в «Амурэнергосбыте».

Отключения там назвали крайней, но законной мерой по борьбе с задолженностями.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае депутаты Госдумы от ЛДПР предлагали законодательно запретить полностью отключать должников от коммунальных услуг.