* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 15 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зафиксировала переброску около 400 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на север Афганистана. Об этом 15 сентября заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Zviazda.by ОДКБ

Как отметил Сидоров, на афганской территории замечена активность боевиков ряда международных террористических организаций, среди которых также есть выходцы из стран СНГ.

«Зафиксирована переброска в северные провинции Афганистана — это Бадгис, Джаузджан, Кундуз, Тахар, Бадахшан — около 400 бойцов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью совершения терактов и нападения на гражданские и военные объекты», — сказал он.

Как сообщало, ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что на данный момент вопрос об отправке в Армению Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) контингента миротворцев не стоит на повестке дня.