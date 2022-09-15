Владивосток, 15 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке подозреваемый в убийстве местный житель и его сын попались на взятке полицейскому, пытаясь уйти от наказания за совершенное преступление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего мужчины, который и передал взятку в 100 тыс. рублей оперуполномоченному отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Приморью за совершение заведомо незаконных действий, за заведомо незаконное бездействие.

Деньги были переданы за прекращение оперативных мероприятий в отношении него и его отца на предмет причастности к совершенному убийству. После передачи денег обвиняемый был задержан.

Уголовное дело направлено в суд. Также идёт расследование уголовного дела по обвинению отца фигуранта в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, виновным в совершении нескольких коррупционных преступлений признал суд бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева.