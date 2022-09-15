Братск, Иркутская область, 15 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности ДТП с автомобилем скорой помощи, которое случилось утром, 15 сентября, на третьем километре автодороги Вилюй-Порожский Центрального района в Братске: произошло столкновение легкового автомобиля Audi Q3 с автомобилей скорой медицинской помощи, которые двигались во встречном направлении.

Вадим Кондратьев Скорая помощь

В машине экстренной службы находились водитель и два фельдшера.

В результате автоаварии серьезных травм никто из участников случившегося не получил.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, обеспечивают безопасность дорожного движения и составляют процессуальные документы.

По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд 31-летней женщины-водителя кроссовера на встречку.

Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения она отказалась. За это ей грозит ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 11 сентября на территории Иркутской области произошло 34 ДТП с пострадавшими.

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