Альметьевский район, Татарстан, 15 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В результате аварии в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Татарии произошел разлив дистиллята. На место происществия прибыли экологи, сообщает 15 сентября минэкологии РТ.

Eco. tatarstan.ru Разлив дизтиллята в Татарии

Разлив произошел по причине столкновения двух легковых автомобилей и «КамАЗа» с цистерной. К ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС России по РТ. Экологи отобрали пробы почвы. Площадь загрязненного участка составила 92 кв. метра. Пострадавшие в аварии доставлены в больницу.

Ранее ИА REGNUM передавало, в июне 2021 года грузовик КамАЗ опрокинулся на трассе в Башкирии. В результате ДТП произошел разлив бензина.

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