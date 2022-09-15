Калуга, , 11:25 — REGNUM Юниорская хоккейная команда «Калуга» проведет свой первый матч в группе «Б» в рамках первенства Юниорской хоккейной лиги Центрального федерального округа 21 сентября в калужском Дворце спорта «Центральный». В основе калужской хоккейной команды — воспитанники спортивной школы «Космос». Об этом 15 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Юниорская хоккейная команда «Калуга» министерство спорта Калужской области

Первыми соперниками калужан станет хоккейный клуб «Созвездие» из Воронежа — победитель сезона 2021 года. В рамках турнира, юные калужские хоккеисты сыграют с каждой из 12 команд, входящих в группу «Б». Сезон Юниорской хоккейной лиги продлится до весны 2023 года. Команды, занявшие 1-2 места, перейдут в группу «А» на следующий игровой сезон.

На церемонии открытия первенства Юниорской хоккейной лиги ЦФО в Калуге ожидается шоу-программа с эффектным представлением спортсменов. В программе — показательный номер от фигуристок. Поддерживать дух соперничества на трибунах помогут воспитанницы отделения черлидинга. Вход на хоккейные матчи свободный.

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