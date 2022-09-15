Самарканд, Узбекистан, , 11:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября после переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Самарканде наградил его орденом Дружбы. Об этом сообщает ТАСС.

Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин Press-service.uz

«Вы стали лидером Китайской Народной Республики и ядром партии, у вашей страны великое будущее, потому что у нее такой лидер», — сказал Мирзиёев.

Он также заявил, что китайско-узбекские отношения за последние годы достигли беспрецедентно высокого уровня. На переговорах лидеры стран подписали ряд двусторонних соглашений.

Напомним, перед визитом в Узбекистан Си Цзиньпин посетил Казахстан, где провёл переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Казахстанский лидер наградил высокого гостя из КНР высшей казахстанской государственной наградой — орденом Золотого Орла.