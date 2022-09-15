Осло, , 16:39 — REGNUM Новаторские исследования с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и спутникового моделирования позволяют впервые измерять толщину арктического морского льда круглый год, что дает значительные преимущества для будущих прогнозов погоды и судоходства в регионе. Исследование, опубликованное в журнале Nature и проведенное исследователями из Университета Бристоля и Арктического университета Норвегии, предоставляет первый набор данных, показывающий толщину морского льда по всей Арктике в течение всего года. Об этом сообщает News Wise.

Лёд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Арктический лед тает быстрее, чем когда-либо. Нам нужны знания о толщине морского льда как для снижения рисков безопасности для бизнеса и судоходства в Арктике, так и для составления прогнозов будущего климата <…> В летние месяцы спутники ослеплены прудами талой воды из снега и льда, которые скапливаются на поверхности морского льда. Тогда они не смогли отличить тающий лед от воды», — отметил Джек Лэнди, ведущий автор исследования.

Спутники используются для измерения льда в Арктике с 1980-х годов. Однако метод работает только зимой, в период с октября по март, когда лёд и снег холодные и сухие.

Для решения проблемы исследователи использовали искусственный интеллект и изучили предыдущие данные со спутников. Это дало понять, когда спутники регистрируют лёд, а когда — воду. Также учёными была создана компьютерная модель спутникового датчика для того, чтобы убедиться в точности измерения толщины льда.

«Мы можем использовать новые данные о толщине льда в передовых климатических моделях для улучшения краткосрочных прогнозов погоды и наших прогнозов того, какой климат у нас будет в ближайшие годы», — сказал соавтор исследования Джеффри Доусон.

Кроме того, подобное исследование необходимо для безопасного судоходства. В последние годы из-за таяния льда судоходство в Арктике быстро возросло. Для безопасного плавания судам необходима предварительная информация о том, где есть лёд и какая у него толщина.

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