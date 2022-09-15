Москва, , 11:17 — REGNUM Европейские страны продолжают деструктивную антироссийскую линию, заявил 15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сложности для граждан РФ с получением виз.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть уже серьезное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что в данном случае «нет никакой необходимости слепо действовать зеркально, действовать надо так, как лучше для наших собственных интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, решение Совета ЕС о приостановке действия упрощённого визового режима с Россией вступило в силу 12 сентября.

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