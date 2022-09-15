Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Контракт стоимостью почти 1,2 млрд рублей получит единственный участник соответствующего тендера, итоги которого подвело государственное учреждение «Санкт-Петербургский театр «Мюзик-холл». Победителю предстоит провести работы на объекте культурного наследия федерального значения — «Церковь Англиканская Иисуса Христа» на улице Галерная, 57 лит. Б в Санкт-Петербурге, передаёт ИА REGNUM.

(сс) CWitte Торги

Данные победителя в протоколе не фигурируют.

Напомним, по условиям контракта исполнитель должен будет до конца декабря 2024 года выполнить все работы, указанные в техзадании. Всего на это отводится четыре этапа.

Заказчик является собственником целого ансамбля, в состав которого входит не только церковь, но и два нежилых корпуса, а также жилой дом. Статус объекта культурного наследия федерального значения церкви был присвоен 21 год назад. Само же здание возвели в 1730-х годах, но в 1814–1815 годах его перестраивали.