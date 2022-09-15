Москва, , 11:16 — REGNUM На данный момент вопрос об отправке в Армению Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) контингента миротворцев не стоит на повестке дня. Об этом 15 сентября заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

ОДКБ Odkb-csto.org

Как отметил Сидоров, 13 сентября главы стран ОДКБ заявил, что существующая между Арменией и Азербайджаном проблема должна быть решена политико-дипломатическими способами.

«То есть о применении военной силы ещё и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идёт», — сказал он.

Также начальник Объединенного штаба ОДКБ указал на то, что ранее стороны договорились о прекращении огня и в данный момент соблюдают это соглашение.

«Поэтому мы надеемся, что и дальше процессы пойдут вот так, мирным путем будут решаться, без применения оружия», — пояснил Сидоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с ночи на 15 сентября и по состоянию на 11:00 (10:00) мск на границе Армении с Азербайджаном не было отмечено каких-либо серьёзных происшествий.

Читайте развитие сюжета: В Армении опровергли слухи о переходе населенных пунктов под контроль Баку