* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 15 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер сообщили о смерти маулави Харуна, заместителя муллы Абдула Каюма Закира, командующего войсками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и Андарабе. Об этом пишет газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Маулави Харун был убит в боестолкновении с силами Фронта национального сопротивления Афганистана в районе Умараз уезда Хендж.

Согласно источникам, маулави Харун был одним из видных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по поводу этих утверждений.

За последние несколько дней в некоторых районах Панджшера произошли ожесточённые бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления.

Стоит отметить, что в результате этих столкновений «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления понесли большие потери.