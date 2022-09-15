Стокгольм, 15 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Правые партии хотят, чтобы правительство Швеции было сформировано через десять дней. Об этом 15 сентября написала газета Aftonbladet со ссылкой на осведомленные источники.

Стокгольм, Швеция

25 сентября будет представлена кандидатура нового тальмана, 26 числа риксдаг должен избрать нового спикера, а 27 сентября новый созыв риксдага официально начнется. Именно в этой временной прямой, по словам источника газеты, стремятся к власти правые партии.

«Это график, о котором все знают … Но жестких сроков нет», — отметил источник.

По словам других источников Aftonbladet, с позднего вечера 14 сентября Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы сидят за столом переговоров. Отмечается, что переговоры проходят на официальном уровне с участием представителей всех четырех сторон.