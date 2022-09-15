Уфа, , 11:39 — REGNUM Университетскую стартап-студию создадут в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Студенты ИА REGNUM

Сообщается, что 15 сентября стали известны итоги конкурсного отбора в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Заявки на участие в этом конкурсе подали 35 вузов из 27 субъектов Российской Федерации, специалисты отобрали 20 заявок, среди которых был проект консорциума университетов Башкирии, пояснили в пресс-службе.

«Университетская стартап-студия — один из элементов системной работы по продвижению университетского технологического предпринимательства в регионе. Стартап-студия должна стать связующим звеном между университетскими разработками и республиканскими промышленными индустриальными площадками, технопарками и кластерами», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер — министра правительства Башкирии, министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.

По его словам, в университетскую стартап-студию включены разработки по производству новых материалов из отходов промышленности, внедрению искусственного интеллекта на предприятиях, направленные на повышение эффективности нефтегазовых компаний.

Согласно проекту, к 2024 году в работе университетской стартап-студии будет задействовано около 250 студентов Башкирии. Сейчас специалисты отобрали 20 стартапов, которые получат развитие в рамках работы университетской студии. На ее развитие планируется направлять каждый год до ста млн рублей федеральных средств в течение трех ближайших лет.

Напомним, что проект по созданию стартап-студий реализует Минобрнауки и фонд инфраструктурных и образовательных программ. В ближайшие три года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд рублей.