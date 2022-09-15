Москва, 15 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Смена посла США в России вряд ли повлияет на отношения двух стран. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет», — заявил Песков.

Отметим, что посол США в России Джон Салливан завершил работу и уже покинул Москву. Он проработал почти три года, послом в России его назначил ещё предыдущий президент США Дональд Трамп.