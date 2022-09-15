Стокгольм, , 11:40 — REGNUM Никто не знает, где находится будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные), где и когда ведутся переговоры о формировании нового правительства. Однако лидер Либералов Йонас Персон точно знает, что такие переговоры ведутся, о чем он написал на странице в соцсети.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

«Работа по формированию нового правого правительства уже ведется», — написал Персон после того, как премьер-министр страны Магдалена Андерссон признала поражение.

Политик также отметил, что избиратели послали четкий сигнал о том, что в Швеции к власти должны прийти правые силы.

«Таким доверием избирателей нужно управлять», — добавил Персон.

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