Стокгольм, 15 сентября 2022, 11:40 — REGNUM Никто не знает, где находится будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные), где и когда ведутся переговоры о формировании нового правительства. Однако лидер Либералов Йонас Персон точно знает, что такие переговоры ведутся, о чем он написал на странице в соцсети.
«Работа по формированию нового правого правительства уже ведется», — написал Персон после того, как премьер-министр страны Магдалена Андерссон признала поражение.
Политик также отметил, что избиратели послали четкий сигнал о том, что в Швеции к власти должны прийти правые силы.
«Таким доверием избирателей нужно управлять», — добавил Персон.
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