Стокгольм, 15 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Никто не знает, где находится будущий премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные), где и когда ведутся переговоры о формировании нового правительства. Однако лидер Либералов Йонас Персон точно знает, что такие переговоры ведутся, о чем он написал на странице в соцсети.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Работа по формированию нового правого правительства уже ведется», — написал Персон после того, как премьер-министр страны Магдалена Андерссон признала поражение.

Политик также отметил, что избиратели послали четкий сигнал о том, что в Швеции к власти должны прийти правые силы.

«Таким доверием избирателей нужно управлять», — добавил Персон.