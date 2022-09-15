Пекин, , 11:13 — REGNUM Пекин выражает Вашингтону решительный протест из-за законопроекта по выделению военной помощи Тайваню. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай решительно выступает против этого и уже сделал США строгое представление», — сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что законопроект нарушает принцип «одного Китая» и обязательства США перед Китаем по тайваньскому вопросу, а также положения трёх совместных коммюнике.

По её словам, это является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушает международное право, а также направляет сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.

Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о выделении Тайваню $4,5 млрд в течение четырёх лет. Также предполагаются кредитные гарантии на $2 млрд на военные закупки и присвоение статуса «основного союзника США вне НАТО».