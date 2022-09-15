Стокгольм, 15 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В ночь на 15 сентября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) признала свое поражение на выборах в риксдаг, объявив о своей отставке. Однако из политики и с поста лидера Социал-демократов она уходить не собирается, пишет газета Aftonbladet.

Frankie Fouganthin Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

Девять месяцев она возглавляла Швецию и свою партию. Во всеуслышание на пресс-конференции она заявила, что лишиться только одного поста — премьер-министра. По ее словам, партия не собирается смещать ее с должности лидера.

Андерссон будет какое-то время возглавлять переходное правительство после того, как 15 сентября вручит тальману риксдага прошение об отставке. Она заявила, что уважает волю народа Швеции, который проголосовал за смену правительства в стране.

Ожидается, что встреча Андерссон с тальманом состоится в ближайшие часы, если не минуты.