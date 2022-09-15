Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) сделала денежное пожертвование учебному заведению в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает портал CBS News.

Кадр из интервью на телевидении Cardi B

Артистка пожертвовала $100 тыс. средней школе, в которой проходила обучение с 6 по 8 класс. Как призналась Cardi B, она рассчитывает, что данная сумма пойдёт на развитие программ внеурочной деятельности, включая уроки танцев и музыки.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Cardi B сделала татуировки с именами детей. Так, артистка сделала тату с именем сына Уэйва на боковой стороне лица, а имя дочери Калчер предпочла нанести на руке.