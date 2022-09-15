Москва, , 11:12 — REGNUM В России учреждён новый профессиональный праздник — День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзора). Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Роспотребнадзор Dgeise

Согласно распоряжению, отмечать День работников Роспотребнадзора предлагается 15 сентября. В этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утверждён декрет «О санитарных органах республики».

Работники Роспотребнадзора считали этот день своим профессиональным праздником, но он не был включён в общероссийский перечень праздничных дат. Мишустин поручил в течение двух месяцев закрепить принятое решение нормативным правовым актом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин провёл торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

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