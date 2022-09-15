Кемерово, 15 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области вручили российские паспорта четырём бывшим гражданам Луганской Народной Республики и территории бывш. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

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«В управлении по вопросам миграции прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации, — уточнили в ведомстве. — Её участниками стали четыре человека, прибывшие из Луганской Народной Республики и [территории бывш. УССР] в экстренно-массовом порядке».

В полиции подчеркнули, что для большинства из них получение российского гражданства — возвращение домой: трое из четырех граждан когда-то проживали в Кузбассе.