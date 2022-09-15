Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для дружбы, а не для противостояния государств. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 15 сентября журналистам в Самарканде, где проходит саммит ШОС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о том, будут ли лидеры ШОС выстраивать на саммите противовес Западу, представитель Кремля сообщил, что такие задачи никто не ставит. Все взаимоотношения в организации выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды.

«И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, двухдневный саммит ШОС открылся в Самарканде 15 сентября. Иран в ходе саммита подписал меморандум о вступлении в организацию.

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