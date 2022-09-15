Тюмень, 15 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Тюмени на заседании гордумы заслушали вопрос о прекращении полномочий депутата Надежды Ачкасовой по собственному желанию. И 15 сентября парламентарии единогласно поддержали решение коллеги, сообщат «Вслух. ру»

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Надежда Ачкасова была депутатом гордумы Тюмени от партии «Единая Россия» в шестом и седьмом созывах. С 1999 года она трудится руководителем детского юношеского центра «Пламя».

По данным Ura.ru Ачкасова написала заявление о добровольном выходе из партии «Единая Россия». Издание со ссылкой на своего инсайдера сообщает, что женщину якобы подозревают в превышении полномочий и нецелевом использовании денежных средств.