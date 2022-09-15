Москва, 15 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Евросоюз до сих пор не предоставил объяснений слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России. Об этом 15 сентября эфире программы «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Марина Захарова.

Nikita Dezhurny МИД России

«[По состоянию] на вчерашний день — нет», — подчеркнула российский диеломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции Европарламента в Праге заявил об отсутствии конкретного плана для победы над «фашистской Россией».

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После этой фразы, которую его переводчик перевёл как «фашистская Россия» в контексте спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, из Брюсселя пошли опровержения и ссылки на плохой перевод.

Президент России Владимир Путин отметил, что глава европейской дипломатии использует очень странную риторику для своей должности. По его словам, он просто мелет языком, он большой специалист по этой части».

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