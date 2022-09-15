Тамбов, , 11:14 — REGNUM За превышение должностных полномочий задержана врио начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.

Стопка бумаг

Чиновницу, по информации СМИ, подозревают в организации подготовки фальсифицированных результатов экспертиз по ДТП со смертельным исходом в декабре 2019 года в Мичуринске. По данным источника, автомобиль, за рулём которого находился сын местного крупного предпринимателя, съехал с дороги и врезался в столб, погиб пассажир. Уточняется, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, а Марина Лапочкина «дала команду врачам составить ложные результаты экспертиз, которые бы не указывали на вину водителя автомобиля», сообщают 15 сентября «Известия».

Накануне в здании управления здравоохранения региона прошли обыски.

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