Ставрополь, 15 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Жители Ставропольского края требуют отменить праздничные мероприятия по случаю Дня края. Многие из них считают, что не время устраивать веселье, когда Россия ведет специальную операцию на территории б. УССР. Об этом они пишут в комментариях к постам губернатора региона Владимира Владимирова в соцсетях.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак

«Отмените выступления Агутина и ему подобных, это дискредитация СВО и армии России! При этом их гонорар составит 7 миллионов рублей! Вы лучше потратьте эту сумму на добровольцев которые сейчас защищают нашу Родину!» — пишет один из комментаторов.

«Отправьте деньги с планируемого концерта на тепловизоры, коптеры, бронежилеты, на то, чего не хватает парням на передовой! А спеть могут и наши местные ребята!» — заявил еще один житель края.

Напомним, ранее главе Ставрополья поступило множество обращений по поводу отмены выступления Леонида Агутина и Клавы Коки. Певец, по мнению жителей края, отличился тем, что никак не выразил свое отношение в СВО, считая себя пацифистом. А Клава Кока поет песни сомнительного содержания, отрицательно воздействуя на молодежь, считают ставропольцы.

К жителям Ставрополья присоединилось казачье движение. Как отметил в своем обращении атаман Ставропольского объединенного округа «Союз казаков-воинов России и зарубежья» Борис Пронин, праздновать и веселиться, когда воины России ведут спецоперацию, — безнравственно и не в традициях казаков.

«В народных традициях не допускаются празднества и веселье в период нахождения воинов в походе. В этот период все мирное население, оставшееся у домашнего очага, молится за спасение и возвращение защитников», — цитирует Пронина NewsTracker.

В открытом письме он указал на то, что все развлекательные мероприятия, запланированные на День города и края, необходимо отменить, так как это «есть кощунство по отношению к нашим воинам».

«Сейчас не время для гуляний и развлечений, тем более массовых. Нельзя делать вид, что ничего не происходит», — говорится в обращении.

Напомним, ранее был отменен ряд мероприятий к юбилею Краснодарского края. В Ростове-на-Дону жители потребовали отменить праздничный концерт и фейерверк на День города, в Воронеже собирают подписи об отмене празднования Дня города.