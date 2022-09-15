Казаки Ставрополья требуют отменить народные гулянья на День края
Ставрополь, 15 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Жители Ставропольского края требуют отменить праздничные мероприятия по случаю Дня края. Многие из них считают, что не время устраивать веселье, когда Россия ведет специальную операцию на территории б. УССР. Об этом они пишут в комментариях к постам губернатора региона Владимира Владимирова в соцсетях.
Напомним, ранее главе Ставрополья поступило множество обращений по поводу отмены выступления Леонида Агутина и Клавы Коки. Певец, по мнению жителей края, отличился тем, что никак не выразил свое отношение в СВО, считая себя пацифистом. А Клава Кока поет песни сомнительного содержания, отрицательно воздействуя на молодежь, считают ставропольцы.
К жителям Ставрополья присоединилось казачье движение. Как отметил в своем обращении атаман Ставропольского объединенного округа «Союз казаков-воинов России и зарубежья» Борис Пронин, праздновать и веселиться, когда воины России ведут спецоперацию, — безнравственно и не в традициях казаков.
В открытом письме он указал на то, что все развлекательные мероприятия, запланированные на День города и края, необходимо отменить, так как это «есть кощунство по отношению к нашим воинам».
Напомним, ранее был отменен ряд мероприятий к юбилею Краснодарского края. В Ростове-на-Дону жители потребовали отменить праздничный концерт и фейерверк на День города, в Воронеже собирают подписи об отмене празднования Дня города.