Москва, , 11:05 — REGNUM Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не преследует цель объединения стран против Запада. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Никто не ставит такие задачи. И, собственно, ведь все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и взаимной выгоды», — заявил Песков.

«И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то. Поэтому здесь совсем другая философия», — подчеркнул он.