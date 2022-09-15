Казань, 15 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Рост количества зарегистрированных преступлений отмечается в Татарии по итогам шести месяцев 2022 года, в том числе тяжких и особо тяжких деяний на 0,8% (с 26 840 до 27 047 фактов). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Увеличение показателя регистрируемой преступности фиксируется в 21 муниципалитете РТ.

В Татарии за 2021 год зарегистрировали 1211 (+10%) преступлений коррупционной направленности, в первом полугодии 2022 года — 889 (+4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Существенный рост числа выявленных преступлений в 2021 году отмечен по статье «Коммерческий подкуп» — 97, рост 169,4% (1 полугодие 2022 года — 46, (65 преступлений, — 29%); по статье «Дача взятки» — 266 деяний, +52,9%, (1 полугодие 2022 г. — 239, (181, +32%), а также по статье «Посредничество во взяточничестве» — 178 преступлений, +104,6% (1 полугодие 2022 г. — 86 (106, — 18,9%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии нагрузка на Арбитражный суд в 2021 году выросла до 124 дел в месяц.

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