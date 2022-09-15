Подпорожье, Ленинградская область, 15 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Дикие звери используют упавшее дерево в качестве моста через лесную реку на востоке Ленинградской области. Об этом 15 сентября сообщили в группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте».

Группа «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте» Звери переходят реку по мосту. Скриншот группы в социальной сети «ВКонтакте»

Редкие кадры, как разные звери переходят с одного берега на другой, зафиксировала видеоловушка. На кадрах видно, как по дереву реку переходят лиса, медведь и волк.

«Мост пользуется большой популярностью у зверья! Ведь никому не хочется мокнуть, даже серому разбойнику волку!» — написали в группе.

Причём переправа получилась достаточно надёжная, раз выдержала и косолапого. Диких зверей запечатлели в Подпорожском районе Ленобласти.