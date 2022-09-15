Новосибирск, 15 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Беловодскую детскую школу искусств (ЛНР) передали музыкальные инструменты, которые были доставлены с гуманитарным грузом из Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации Беловодского района ЛНР.

Марина Каширская ИА REGNUM Музыкальные инструменты

«Мы очень благодарны за помощь нашим шефам от Новосибирской области. Дети будут с удовольствием учиться играть на новеньких инструментах, — отметила директор Беловодской детской школы искусств Лилия Двохименная. — Сейчас в нашей школе искусств существует проблема с нехваткой учителей, Новосибирская область и в этом вопросе пообещала помочь. В ближайшее время мы ожидаем приезда пяти преподавателей из Новосибирска».

Ранее и сообщало, что из Новосибирска в Беловодск была доставлена очередная партия гуманитарного груза. В составе партии — десятки наименований товаров, предметов первой необходимости, учебных пособий, одежда, обувь, мебель, электрооборудование и канцтовары, а также музыкальные инструменты: несколько скрипок и гитары.

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