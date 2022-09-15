Москва, 15 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Два человека, включая супруга погибшей, были задержаны по подозрению в убийстве выгуливавшей в Новой Москве собаку женщины. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Revda-info.ru Задержание

Отмечается, что следователи расследуют уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По данным следователей, вечером 5 сентября около деревни Троица поселения Вороновское города Москвы было найдено тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением голову.

«В ходе слаженной и грамотно спланированной работы следователей, а также криминалистов столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками Московского и окружного уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве установлены лица, причастные к совершению преступления, одним из которых является 52-летний супруг погибшей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что одной из версий совершенного преступления рассматривается желание супруга завладеть имуществом погибшей и добавляется, что оба фигуранта были задержаны.

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