15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для того, чтобы обсудить с представителями киевского режима экономическое сближение и вступление в Европейский союз.

Мирослава Романенко, , 11:39 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для того, чтоб обсудить с представителями киевского режима экономическое сближение и вступление в Европейский союз. Соответствующее заявление политик сделала на своей странице в одной из социальных сетей.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик уточнила, что намеревается провести переговоры с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Она также напомнила, что уже третий раз находится в Киеве с начала спецоперации России на территории бывш. УССР.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, о какой экономике может идти речь в случае с киевским режимом. Иные считают, что глава ЕК прибыла в Киев для того, чтобы понять, какие еще ресурсы можно вытянуть с бывш. УССР. Были и те, кто указал с сарказмом на то, что экономики ЕС и киевского режима действительно могут сблизиться, учитывая то, что обе они стремительно падают, — экономика Евросоюза падает в связи с санкциями, а бывш. УССР — последние восемь лет.

«Почему им дают свободно приезжать в Киев?» — не понимает Алексей P.

«Какое экономическое сближение? Где у нас (у киевского режима — М. Р.) есть экономика?» — не понимает Васька.

«Экономики нет, но [вести военные действия] кому-то надо, а кто будет, если не [ВСУ], вот это у них и называется «экономическим сближением», они на своих солдатах экономят», — ответила Ваське Наташа.

«Сблизились — со светом и газом проблемы и в ЕС, и на [территории б. УССР]», — с сарказмом добавил Олег.

«Холопы, барыня приехала», — смеется Владимир.

Майдан 2014 года. Киев spoilt.exile

«Существует опасность, что они действительно сблизятся. По показателям», — с юмором отметил Timur N.

«У [киевского режима] ещё есть экономика?» — в недоумении Slj.

«Она имела в виду, какими ресурсами будут забирать кредит», — ответил ему Виталий Олегович.

«Как сблизить? Похоронить на одних развалинах!» — прокомментировала заявление политика Диана.

«ЕС так жаждет получить в свой список еще одного нахлебника?» — не понимает Алёна.

«Скорее всего, как высосать последнее из [бывш. УССР]», — добавил Максим М.

«Она ещё не знает, что сближение с экономикой [киевского режима] опасно, — можно остаться без штанов», — смеется Lyubov К.

«Больше похоже на то, что пристав приехал описывать имущество [бывш. УССР]», — написал Александр В.

«Без энергоносителей их экономики скоро станут очень близки», — иронизирует Oleg.

«Так уже сближают… [Киевский режим] уничтожает свою экономику с развала Союза и с отдельным остервенением в последние 8 лет. Европа в этом году пошла тем же путём. Где-то на уровне железного века могут встретиться в худшем случае. В лучшем — на уровне 90-х для Европы. Про [бывш. УССР] не скажу — там нет никаких случаев, ни лучших, ни худших», — подытожил Anton K.