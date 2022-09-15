Ереван, 15 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. ОДКБ пока не планирует отправлять в Армению миротворческий контингент, сообщил 15 сентября начальник Объединённого штаба Анатолий Сидоров.

Zviazda.by ОДКБ

По словам Сидорова, возглавляющего передовую группу миссии ОДКБ, речи об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Армению пока не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении рассказали об отсутствии значительных инцидентов минувшей ночью на границе.