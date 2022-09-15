Челябинск, 15 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя ждёт крупный штраф за содержание нелегального ломбарда. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Цитата из к/ф «Лавка ростовщика» Реж. Чарльз Чаплин. 1916. США В ломбарде

Установлено, что бизнесмен выдавал гражданам займы под залог имущества и хранил это имущество за вознаграждение. Кроме того, ранее он уже был оштрафован за такое же нарушение на 30 тыс. рублей.

Теперь ему грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 60 суток. Материалы административного дела направлены в мировой суд.