Москва, 15 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Никто не обеспечит киевскому режиму гарантии безопасности — только он сам это может сделать, осознав последствия СВО и безвыходность своей ситуации. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Гарантии безопасности может дать только руководство (киевского режима — прим. ИА REGNUM), которое поймёт безвыходность ситуации», — заявил Песков.