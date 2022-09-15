Ярославль, , 11:03 — REGNUM В Ярославле полицейские, патрулировавшие Заволжский район города, спасли мужчину от пожара. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

МВД УМВД России по Ярославской области

«В ночное время в Ярославле полицейские ППСП Андрей Круглов, Дмитрий Хахалкин и Кирилл Грибов, находясь на маршруте патрулирования в Заволжском районе города, заметили, что горит один из домов на ул. Пролетарской. Полицейские сообщили о пожаре в дежурную часть и выдвинулись на место происшествия», — сообщается в информации, размещённой на портале.

В самом горящем доме никого не было, но пламя могло перекинуться на стоящие рядом дома. Полицейские сначала перекрыли подачу газа на участке, а затем разбудили хозяина соседнего дома и помогли ему выбраться наружу. Затем мужчину передали приехавшим медикам, а позднее его отвезли к родственникам.

В результате пожара первый дом сгорел полностью, второй, из которого был спасён мужчина, повреждён.