Ярославль, 15 сентября 2022, 11:03 — REGNUM В Ярославле полицейские, патрулировавшие Заволжский район города, спасли мужчину от пожара. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».
В самом горящем доме никого не было, но пламя могло перекинуться на стоящие рядом дома. Полицейские сначала перекрыли подачу газа на участке, а затем разбудили хозяина соседнего дома и помогли ему выбраться наружу. Затем мужчину передали приехавшим медикам, а позднее его отвезли к родственникам.
В результате пожара первый дом сгорел полностью, второй, из которого был спасён мужчина, повреждён.