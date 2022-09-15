Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Гарантии безопасности бывшей УССР может дать только руководство в Киеве. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 15 сентября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Сначала киевскому режиму следует осознать степень безвыходности ситуации, отметил он.

«Гарантии безопасности [б. УССР] может дать только руководство [б. УССР], которое поймёт безвыходность для него ситуации», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что проект так называемых «гарантий безопасности», представленный Киевом, делает проведение российской спецоперации ещё более актуальным. Из документа следует, что Киев по-прежнему ориентируется на присоединение к НАТО.

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