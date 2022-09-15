Ульяновск, 15 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области строительный контроль в связи с предстоящим расширением промышленной зоны «Заволжье» обойдётся бюджету в 9,55 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком выступает областное государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик». Речь идёт о проведении строительного контроля при строительстве объекта: «Производственно-складские здания на территории промышленной зоны «Заволжье» Заволжского района г. Ульяновска (I этап)».

Цена контракта составила 9 552 933,32 рубля, в том числе в 2022 году выделяется 3 223 562,4 рубля, в 2023 году — 6 329 370,92 рубля. Данные средства предусмотрены в региональном бюджете Ульяновской области.

Как следует из документа, работы выполнит ФБУ «Росстройконтроль» (г. Москва).

Напомним, что в Ульяновске в рамках расширения промышленной зоны «Заволжье» потратят более 12 млн рублей на обеспечение готовности объектов электросетевого хозяйства.

Читайте также: На расширение технопарка в Ульяновске потратят почти 500 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновске определён победитель аукциона по строительству производственно-складских зданий в промышленной зоне «Заволжье». На эти цели направят более 497,6 млн рублей.