Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Актриса Холли Бэйли поделилась с подписчиками в Twitter роликом с реакцией зрительниц на её появление в тизере «Русалочки». Об этом 15 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из тизера Холли Бэйли в фильме «Русалочка» режиссёра Роба Маршалла

На видео темнокожие девочки-подростки и дети радуются тому, что героиня мультфильма «похожа на них». «Люди присылали мне эти отзывы все выходные, и я действительно в восторге», — прокомментировала Бэйли.

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ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября 2022 года Disney представил тизер ремейка «Русалочки» с Холли Бэйли в главной роли. Видео набрало более 2 млн дизлайков, в то время как отметку «мне нравится» поставили лишь 536 тыс. человек.