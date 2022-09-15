Йошкар-Ола, , 10:56 — REGNUM Временно исполняющей обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл назначена Людмила Домрачева. Соответствующий указ подписал врио главы республики Юрий Зайцев.

Назначение ИА REGNUM

До назначения Домрачева занимала пост заместителя главы минстроя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, министр строительства, архитектуры и коммунального хозяйства Михаил Степанов был освобожден от занимаемой должности 13 сентября. Согласно тексту указа об увольнении, он покинул должность по собственному желанию.

Степанов возглавлял министерство с марта 2020 года.

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