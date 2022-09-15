Москва, , 10:55 — REGNUM Появление на бутылках новых надписей о вреде алкоголя будет иметь такой же эффект, как и от предупреждения на пачках сигарет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Нет алкоголю!

Ранее депутаты от думской фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается писать на этикетках алкогольных напитков предупреждение: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью! Алкоголь Вам враг!». Также предлагается писать о противопоказанности употребления алкогольной продукции лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствами.

По словам Пайкина, за последние годы количество спиртных напитков, употребляемых на душу населения, сократилось на 32%. Депутат уверен, что эту динамику надо поддерживать всеми имеющимися средствами — пропагандой в СМИ и работой с молодежью.

«Надо отметить, что подобная маркировка на сигаретах возымела свое действие — за 10 лет число курящих в стране сократилось на 17 млн. человек, в основном за счет молодежи. Наши законодательные инициативы также направлены на молодое поколение, которое следует ориентировать на здоровый образ жизни», — сказал парламентарий.

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