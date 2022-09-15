Якутия в условиях санкций планирует поставлять газ в страны АТР
Якутск, 15 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Якутия претендует на роль точки роста в развитии экономических отношений между Россией и Китаем, собираясь поставлять туда сжиженный природный газ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM15 сентября в пресс-службе министерства промышленности и геологии республики ведомства по итогам Петербургского газового форума-2022.
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Глава ведомства Максим Терещенко анонсировал намерение Якутии искать новых партнёров для экспорта газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях санкций.
Он также рассказал о планах производит в республике СПГ, который может использоваться для газификации котельных, домохозяйств, а также в судоходстве и в железнодорожной технике. Увеличить объёмы выпуска сжиженного газа в Якутии планируют до 57 тыс. тонн к концу 2025 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Нижний Бестях намерены создать предприятие по производству сжиженного природного газа. Соответствующие планы глава республики Айсен Николаев и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе закрепили договором во время Петербургского международного газового форума.