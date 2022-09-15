Рыбинск, Ярославская область, 15 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области в посёлке Красная горка автосервис сгорел вместе с находившимися в нём машинами. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

Главное управление МЧС России по Ярославской области Пожар в здании автосервиса под Рыбинском

«В 18:28 14.09.2022 г. поступило сообщение о загорании административного здания по адресу: Рыбинский район, п. Красная Горка, ул. Центральная, д.15. Ликвидация пожара в 21:27», — сообщили в МЧС.

Из-за пожара сгорело как здание автосервиса, так и находящаяся рядом хозяйственная постройка. Люди не пострадали, но 4 автомобиля сгорели полностью и ещё 7 были повреждены. Причина пожара сейчас выясняются.