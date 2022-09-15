Александровский район, Оренбургская область, 15 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокурор в судебном порядке потребовал изменить основание для увольнения главы района из-за выявленного конфликта интересов, сообщили 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

George Hodan Суд

Установлено, что глава администрации Романовского сельсовета в течение 2019–2022 гг. заключала договоры по благоустройству населенных пунктов, уборке и вывозу снега и мусора, очистке проезжей части улиц населенных пунктов поселения с индивидуальным предпринимателем, с которым проживает одной семьей. Это свидетельствовало о наличии у главы конфликта интересов.

Прокуратура района внесла представление с требованием устранить нарушение. Однако требование прокурора не было удовлетворено. Глава муниципального образования 1 августа 2022 года досрочно сложила полномочия с формулировкой «по собственному желанию».

Прокуратура потребовала изменить причину отставки. Суд вынес решение об изменении формулировки на «в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов». Решение суда в законную силу не вступило.