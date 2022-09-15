Иркутск, , 10:53 — REGNUM В Иркутской области увеличили размер выплат по социальному контракту на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства, сообщает 15 сентября телеграм-канал правительства региона. Известно, что размер единовременной выплаты на ведение личного подсобного хозяйства составит 200 тыс. рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — 350 тыс. рублей.

Большое хозяйство Александра Майер © ИА REGNUM

«Единовременные выплаты увеличены по поручению президента России Владимира Путина. Необходимые для этого изменения были внесены в государственную программу «Социальная поддержка граждан» и утверждены постановлением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Теперь изменения внесены и в областное законодательство», — пояснил убернатор Игорь Кобзев.

После вступления в силу поправки распространятся на социальные контракты, заключенные с 1 июля 2022 года. С начала года в Иркутской области заключено 6582 социальных контракта. Лидерами по количеству заключенных контрактов являются Иркутск, Братск и Ангарск.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроекты, направленные на соцподдержку жителей, заключивших социальные контракты и выпускников учреждений для детей-сирот, были приняты накануне, 14 сентября, иркутским парламентом.

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