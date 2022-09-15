Москва, 15 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Попытки Соединённых Штатов Америки переиграть Россию носят перманентный характер. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его мнению, эти попытки США и далее будут носить перманентный характер.

«Здесь никто себя обманывать не собирается», — отметил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, США должны понять, что воевать с Россией бесперспективно, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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