Крымск, Краснодарский край, , 10:52 — REGNUM День образования Крымского района Краснодарского края и 160-летие города Крымска отпразднуют без фейерверка и приглашённых звёзд, сообщил 15 сентября в соцсетях глава администрации района Сергей Лесь.

Фейерверк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Отказались от приглашенных звезд и фейерверков при праздновании Дня образования Крымского района и 160-летия г. Крымска. Пройдут программы для детей и торжественные мероприятия патриотической направленности: без массовых гуляний и масштабных развлекательных мероприятий. Также изменены афиши празднования дней основания станиц и сел поселений района», — написал Сергей Лесь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Вениамин Кондратьев поручил исключить из мероприятий к празднованию 85-летия Краснодарского края 17 сентября концерты дорогостоящих звёзд эстрады и фейерверка. На празднике выступят только краевые творческие коллективы. Между тем, ранее общественники обратились к Кондратьеву с требованием отменить празднование Дня города. Особенно возмутило людей «шоу дронов».